KRIZA NA RUJEVICI, RIJEČANI ŠEST UTAKMICA NE ZNAJU ZA POBJEDU NA SVOM TERENU: ‘Situacija nije dobra’

Slovenski stručnjak nije bio raspložen poslije novog kiksa

U susretu 21. kola Prve HNL Rijeka i Istra 1961 su na Rujevici odigrali 1-1, a oba gola pala su u prvih sedam minuta. U 11. minuti Istra je zabila i drugi pogodak, Gržan je asistirao Lončaru koji je s pet metara zabio za novo vodstvo. Međutim, nakon asistencije VAR-a pogodak je poništen jer je Gržan u začetku akcije igrao rukom.

ŠTO SE DOGAĐA S RIJEKOM? Više ne mogu pobijediti ni Istru, u pet posljednjih utakmica slavili samo jednom, Europa sve dalje

Riječani su tako na jednoj pobjedi u zadnjih pet utakmica, a zanimljivo je da su i šestu utakmicu zaredom bez pobjede na svom terenu.

“Nedostaje nam treninga, samo igramo utakmice i onda pokušavamo nešto improvizirati, a to nam trenutačno ne ide na ruku. Nismo zadovoljni, ali što je tu je. Jedno su naše želje, a drugo realno stanje. Zato i kažem, nemamo treninga, vidiš greške koje se ponavljaju, a mi smo radna ekipa koja mora biti u treningu. Pokušavamo nešto na individualnu kvalitetu. Situacija nije dobra. Međutim, sve to smo znali i prije početka ovog dijela prvenstva. Borit ćemo se dalje”, rekao je trener Rijeke Simon Rožman.

Trener Istre bio je za razliku od kolege iz suparničkog tabora dobro raspoložen.

“Nismo nezadovoljni bodom, čestitam igračima na pristupu i karakteru. Ideju današnje utakmice smo uspjeli prenijeti na igrače u kratkom periodu i to nas je dovelo do boda. Pokazali smo karakter, dobru energiju i to je dovelo do toga da smo izgledali s glavom i repom, te čistom idejom. To nas je dovelo do pozitivnog rezultata”, rekao je Danijel Jumić.