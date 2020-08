Argentinac Lionel Messi glavna je sportska priča nakon što je što je procurila vijest da želi napustiti Barcelonu.

U srijedu poslijepodne katalonski Sport objavio je priču u kojoj navode kako je Messijevu odluku ništa ne može promijeniti. Čak niti ostavka predsjednika ne bi ga natjerala da se predomisli, navode i dodaju ako je njegova odluka konačna i da jedini što preostaje su prigovori oko njegova odlaska.

[FOTO] JE LI OVO PISMO U KOJEM JE MESSI ZATRAŽIO ODLAZAK IZ BARCELONE? ‘Ja, Lionel Messi, želim iskoristiti svoje pravo…’

Ističu kako je Argentinac uvjeren da se može izvući na izlaznu klauzulu koja mu je vrijedila do 10. lipnja. Točnije vrijedila mu je do deset dana nakon službenog kraja sezone, a zbog koronavirusa kraj sezone je pomjeren na 23. kolovoza pa smatra da je ona još uvijek na snazi.

Sport piše da ne želi ući u pravnu bitku s klubom te da se nada kako će predsjednik Josep Maria Bartomeu prihvatiti njegovu odluku i da ode iz kluba za puno manje od 700 milijuna eura koliko mu iznosi otkupna klauzula.

Ovaj list također navodi kako za sada Barcelona nije primila niti jednu službenu ponudu za njega, te da su Manchester City, PSG, Inter i Manchester United glavni kandidati.

A u međuvremenu, na ovu situaciju osvrnuo se novi sportski direktor Ramon Planes, koji je u srijedu službeno predstavljan kao nasljednik Erica Abidala.

Messi speaks to Pep to see if City can make a move for him https://t.co/ku6c3cOb2k

— SPORT English (@Sport_EN) August 26, 2020