Josep Maria Bartomeu ostaje predsjednik slavnog španjolskog prvoligaša Barcelone, iako je bilo najavljeno da će danas na press konferenciji objaviti da se povlači s te dužnosti, javljaju španjolski mediji.

U klubu je održan sastanak nakon kojeg je krizizirani Bartomeu trebao odstupiti s dužnosti, no do toga ipak nije došlo. Bartomeu navodno ne želi napustiti klub dok katalonska vlada ne donese odluku o datumu referenduma na kojemu će članovi Barce odlučivati o svojem predsjedniku. Bilo je navodno planirano da se referendum održi 1. ili 2. studenog, ali tome se Bartomeu protivi zbog epidemiološke situacije.

‘Nema razloga za to…’

“Tražili smo od vlasti da referendum bude 15. i 16. studenog, ali to je odbijeno i pričekat ćemo formalni odgovor katalonske vlade prije bilo kakvih odluka. Kada dobijemo taj odgovor, ponovno ćemo razgovarati, proces mora biti završen”, rekao je Bartomeu te poručio kako ne planira odstupiti s dužnosti.

“Nema razloga da podnesem ostavku. Ovo je jako odgovorno i nije dobro vrijeme za napuštanje kluba i njegovo prepuštanje menadžerima”, rekao je Bartomeu.

Navijači Barcelone zagovaraju Bartomeuov odlazak jer ga se smatra glavnim krivcem za krizu s najećom zvijezdom Barce Lionelom Messijem, koji je ovoga ljeta pokušao besplatno napustiti klub. Čelnici Barce, predvođeni Bartomeu, stopirali su njegov zahtjev i odbijali ga besplatno pustiti.

Branio interese kluba

Bartomeu je ponudio svoj odgovor o toj cijeloj priči.

“Optužili su me da sam forsirao Messijev transfer iz financijskih razloga, ali ja sam uvijek branio interese kluba. Jasno mi je da je on bio ljut, to znači da je ambiciozan, da ima želju i da ne prihvaća poraze”, poručio je Bartomeu.