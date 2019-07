KRITIKE NAKON ŠTO SU BARAKUDE IZBORILE POLUFINALE: ‘Apsolutno ništa od onog što smo se dogovorili nije funkcioniralo’

Utakmica nakon koje se samo rezultat pamti

Najbitnije je da smo izvukli utakmicu. Sad ne mogu reći jesmo li igrali dobro, loše, ali nismo igrali onako kako možemo, kazao je nakon prolaska u polufinale SP-a izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

SP U VATERPOLU, HRVATSKA – NJEMAČKA 10:8: Barakude u napetoj završnici izborile polufinale Svjetskog prvenstva

Hrvatski vaterpolisti plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva u južnokorejskom Gwangjuu svladavši u četvrtfinalu Njemačku s 10-8 (1-2, 3-1, 3-3, 3-2).

“Nismo igrali onako kako možemo. To je uvjetovano i snagom suparnika na što sam upozoravao, ali i značajem utakmice. Počeli smo lošije, zatim smo ostvarili željeno, uvjerljivo poveli, a onda primili nekoliko neozbiljnih golova. Evo, to je jedina moja zamjerka danas, to mi se bi ne smijemo dopustiti u trenucima kada smo utakmicu prelomili. Tada ju moramo ko brod polako voditi na parkiralište, kako se veli. Sad mi je čak i drago da je ovakva utakmica bila samo zato da smo imali jednu tešku utakmicu, odnosno teško izborenu pobjedu”, kazao je Tucak.

Maro Joković je s tri gola bio najbolji strijelac Hrvatske.

“Jedino čime možemo biti zadovoljni je prolazak u polufinale. Apsolutno ništa od onog što smo se dogovorili nije funkcioniralo, odnosno nismo se držali dogovorenog. Ušli smo premekano i premlako. Pokazali su zavidno zajedništvo na čemu im čestitam”.

Ante Vukičević je odigrao dobro i postigao je dva gola.

‘Teže smo plivali’

“Teška utakmica, a ja bi rekao i očekivano. Ipak se osjetilo, 4 dana bez utakmice da smo malo pali u formi, ali samo zato jer smo ju išli svjesno rušiti, pa onda sada ponovno dizali. Teže smo plivali. Bitno je da smo prošli u polufinale”, kazao je Vukičević, dok je Josip Vrlić hvalio obranu:

“To je ta etapa, to je na ispadanje. Onda je svaka utakmica teška i nije uopće bitno s kim ili protiv koga igraš. Danas smo izvukli ovu utakmicu obrambeni, zahvaljujući odličnoj obrani na čelu s Bijačem na golu”.

Obrana zlata

“Izvukli smo se na kraju, ali mislim da smo svjesni da u polufinalu moramo biti puno bolji. Bolji će uostalom biti i suparnik. Glavno je da smo se izvukli. Ipak je pritisak veliki, favoriti smo, svi nas stavljaju u tu ulogu što je i razumljivo. Ipak, glavno je da smo pokazali karakter i izvukli pobjedu. Mislim da imamo kvalitetu dobiti i Španjolsku”, kazao je Loren Fatović:

Hrvatska brani naslov svjetskog prvaka, a u polufinalu će igrati sa Španjolskom, koja je s 12-9 izbacila Srbiju. Polufinale se igra 25. srpnja u 10 sati.