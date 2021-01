KRIECHMAYR SLAVIO U SUPER G-JU U KITZBUHELU: To mu je sedma pobjeda u karijeri

Austrijanac Vincent Kriechmayr pobjednik je super G-ja kojeg su skijaši u ponedjeljak vozili za Svjetski kup u Kitzbuehelu.

Kriechmayr je do sedme pobjede u karijeri stigao s vremenom 1:12.58, drugo je mjesto zauzeo Švcarac Marco Odermatt sa 12 stotinki slabijim vremenom (1:12.70), a treći je još jedan Austrijanac Matthias Mayer s vremenom 1:13.13 i zaostatkom od 55 stotinki za pobjednikom.

The austrian #Kitzbühel hosted a race on Monday five times so far. On all of those five races, Austria was the winning country.

The tradition continued today, after Vincent #Kriechmayr won the fifth Monday race on the slopes near this town.@fisalpine

📸 Jean-Christophe Bott pic.twitter.com/sQrWojChLp

— Nase Epov (@epov88) January 25, 2021