KREĆE BITKA ZA DOMAĆINSTVO TENISKOG SPEKTAKLA: Dvorana ili stadion? HTS se oglasio o pitanju svih pitanja

Bit će to peti susret ovih dviju reprezentacija u Davis Cupu, a trenutni omjer je 4:0 za Hrvatsku.

Hrvatska Davis Cup reprezentacija plasirala se u polufinale nakon što je u Varaždinu u nedjelju Marin Čilić pobijedio za dva sata igre Kazahstanca Mihaila Kukuškina s 6-1, 6-1, 6-1. Hrvatska će tako u polufinalu u rujnu ugostiti tenisače iz SAD-a koji su još u subotu osigurali pobjedu kod kuće protiv Belgije.

‘Stadion bi svakako zadovoljio sve apetite onih koji nas žele vidjeti’

Pitanje svih pitanja je tko će biti domaćin. Puno je bilo nagađanja, a HTS ih je odlučio barem privremeno zaustaviti.



“Nakon pobjede protiv Kazahstana 3:1 u četvrtfinalu Svjetske skupine Davis Cupa Hrvatski teniski savez kreće u pripremu sljedećeg susreta, a to je polufinale protiv SAD-a (od 14. do 16. rujna), u kojem će domaćin biti Hrvatska. U javnosti se već nagađa o potencijalnim domaćinima tog izuzetno atraktivnog susreta, i u sportskom i u promidžbenom smislu, no s konkretnijim informacijama HTS će moći izići tek nakon odluke igrača žele li da se igra na otvorenom ili u dvorani. Službeni rok za prijavu mjesta domaćinstva je 30. travnja, a prema pravilima Davis Cupa u polufinalu treba biti mjesta za najmanje osam tisuća gledatelja, osim ako Međunarodni teniski savez (ITF) ne dopusti odstupanje”, priopćili su iz Saveza.

Što se tiče dvorana samo tri ispunjavaju uvjete – Split (Spaladium), Zadar (dvorana “Krešimir Ćosić”) i Zagreb (Arena Zagreb).