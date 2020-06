Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je četiri pogotka u 4-0 (2-0) pobjedi nogometaša Hoffenheima ostvarenoj u posljednjem kolu njemačkog prvenstva na gostovanju kod Borussije Dortmund, kojom su se plasirali u Europsku ligu.

KRAMARIĆEVA GOLIJADA ODJEKNULA U SVJETSKIM MEDIJIMA: Sletio i urnebesan komentar legendarnog Vatrenog

Njegov četvrti pogodak izazva je najviše reakcije. Konačnih 4-0 Kramarić je postavio iz kaznenog udarca, a tukao je ‘bez gledanja’.

“To nije bio dobar udarac. Da budem iskren, pucao sam bez gledanja. Palo mi je na pamet da to napravim kada smo poveli 3:0, poput Firmina”, rekao je Kramarić za Sky poslije susreta.

A njemački Sport Bild sljedećim se naslovom osvrnuo na taj potez: ‘Arogantan ili cool? Kramarić ismijao Borussiju penalom bez gledanja’

Former Leicester striker Andrej Kramaric scored four goals as Hoffenheim beat Bundesliga runners-up Borussia Dortmund on the final day of the season.

— BBC Sport (@BBCSport) June 28, 2020