KRAMARIĆ SJAJNIM POGOTKOM SRUŠIO VELIKI REKORD: Pogledajte gol koji je uveo Kramarića u povijest ovog njemačkog kluba

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je pogodak u remiju svog Hoffenheima u gostima kod Arminie (1-1).

Kramarić je zabio već u petoj minuti dvoboja, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je momčad iz Bielefelda izjednačila u 23. minuti preko Voglsammera. Arminiji je trebala pobjeda da izbori ostanak, a prije zadnjeg kola je samo bod udaljena od opasne zone. Kramariću je ovo 19. gol ove sezone i srušio je klupski rekord koji je do sada držao Vedad Ibišević. On je 2007./08., zabio 18 golova u prvenstvu, a Kramarić ga je sada prestigao.

Pogodak Kramarića pogledajte OVDJE.

Napadač Bayerna Robert Lewandowski u subotu je izjednačio 50 godina star rekord po broju golova u sezoni Bundeslige (40) legendarnog Gerda Muellera.Lewandowski je u predzadnjem kolu i remiju kod Freiburga (2-2) u 26. minuti zabio gol iz penala, čime je ove sezone došao do brojke od 40 pogodaka.Mogao je i do 41. gola i obaranja rekorda, ali mu je vratar Freiburga obranio dva zicera u drugom dijelu. Priliku za rekord Poljak će imati u zadnjem kolu, 22. svibnja doma protiv Augsburga.

Iznenadio je već ispali Schalke, koji je pred svojim navijačima za oproštaj od Bundeslige svladao Eintracht s 4-3. Klub iz Frankfurta je ovim porazom vjerojatno izgubio nadu za plasman u Ligu prvaka.

U derbiju začelja Hertha i Koeln su odigrali bez golova 0-0, čime se klub iz Berlina spasio, a Koeln na predzadnjem mjestu čeka zadnje kolo. U opasnoj zoni je i Werder koji je izgubio kod Ausgburga (0-2).

