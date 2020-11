Ove sezone postigao je pogodak na svim utakmicama u kojima je nastupio

Hrvatski nogometni reprezentativac, Andrej Kramarić, postigao je pogodak i upisao asistenciju u 3:3 remiju svog Hoffenheima protiv Stuttgarta u osmom kolu Bundeslige i tako na najbolji način obilježio povratak na travnjak nakon pet tjedana pauze .

“Baš sam bio razočaran, primili smo gol praktički u posljednjim sekundama pa je poslije utakmice ostao gorak okus. Što se mene osobno tiče, drago mi je da sam nastavio zabijati golove poslije ovako duge stanke”, rekao je za službenu stranicu HNS-a. Kramarić se na teren vratio nakon što je bio pozitivan na koronavirus i ozljede aduktora.

“Imao sam glavobolje i pritisak u očima, ostalo je sve bilo OK. To je trajalo nekoliko dana, ali čim sam lagano počeo trenirati opet sam počeo osjećati bolove u glavi i taj pritisak u očima pa sam odlučio da je bolje odmarati dok se bolest ne povuče do kraja”, rekao je napadač.

Ove je sezone Vatreni postigao pogodak na svim utakmicama u kojima je nastupio u dresu Hoffenheima. U njih pet dao je devet golova.

“Naravno da sam sretan što zabijam golove u svakoj utakmici, ali time se nimalo ne opterećujem, trenutačno sam više fokusiran na momčad, jer ne stojimo baš najbolje na terenu, a, shodno tome, niti na prvenstvenoj ljestvici. Ritam Lewandowskog i Haalanda? Teško ih je pratiti kao napadač Hoffenheima, ha, ha, ha… Vjerojatno bih im puno bolje parirao kad bih igrao u momčadi koja stvara više prilika”, kazao je Kramarić.

Za kraj se osvrnuo na nedavne utakmice Vatrenih. Prijateljska s Tuskom završila je bez pobjednika, dok je Hrvatska u Ligi nacija izgubila od Švedske i Portugala.

“Ove rezultate ne bismo trebali shvaćati tragično, najbitnije je da smo ostvarili zacrtani cilj, a to je ostanak u najjačoj skupini Lige nacija. Nemojmo zaboraviti da prolazimo razdoblje smjene generacija, da je izbornik Dalić isprobavao neke nove igrače i varijante u igri. Znam da je godina iza nas bila puna oscilacija, ali, općenito gledajući, i vrlo teška u svim aspektima. Vjerujem, međutim, da će 2021. biti puno bolja, a da će Hrvatska biti jako dobra kada to bude najbitnije s obzirom na to da nas očekuju nastupi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i nastup na Euru”, zaključio je Kramarić.