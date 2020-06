KRAMARIĆ S 4 GOLA BORUSSIJI UŠAO U POVIJEST BUNDESLIGE I HRVATSKOG NOGOMETA: Nevjerojatno je što mu je sve uspjelo

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je četiri pogotka u 4-0 (2-0) pobjedi nogometaša Hoffenheima ostvarenoj u posljednjem kolu njemačkog prvenstva na gostovanju kod Borussije Dortmund, kojom su se plasirali u Europsku ligu.

NAVIJAČI NE MOGU PRESTATI HVALITI FENOMENALNOG KRAMARIĆA NAKON 4 GOLA BORUSSIJI: ‘On je prava vatra…’

Hoffenheimu je ta pobjeda donijela plasman u Europsku ligu, a Kramarić se dodatno učvrstio na prvom mjestu najboljih strijelaca Hoffenheima u povijesti i postao prvi nogometaš u povijesti svojeg kluba te prvi Hrvat koji je u Bundesligi postigao četiri gola na jednoj utakmici.

8' ⏱️

30' ⏱️

48' ⏱️

50' ⏱️

Andrej Kramaric is having himself a day 👏#BVBTSG 0-4 pic.twitter.com/41ORcuJaaX

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 27, 2020