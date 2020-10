U srijedu je ugledni njemački list Bild objavio da Bayern iz Munchena u svoje redove želi dovesti hrvatskog napadača Andreja Kramarića, nakon čega je njegov potencijalni prelazak iz Hoffenheima u prvaka Njemačke postao goruća je tema koja se provlači kroz njemačke medije.

VATRENI JE UZEO STVAR U SVOJE RUKE I ŽELI POD SVAKU CIJENU U BAYERN? Njemački novinar od njegovih suigrača doznao pozadinu priče

Bild je nakon toga ubrzo objavio i da je Bayern odustao jer Hoffenheim za Vatrenog traži veliku odštetu, spominjao se iznos od 40 milijuna eura, što Bavarci ne žele platiti za igrača koji bi bio zamjena njihovom prvom napadaču Robertu Lewandowskom.

KRAMARIĆEV MENADŽER PROGOVORIO O INTERESU BAYERNA: Stigle nove informacije, posao propada zbog jedne stvari?

Bayern have abandoned the idea of signing Andrej Kramaric. Hoffenheim wouldn't let the Croatian striker go for under €40m, too much money for a Lewandowski backup. Kramaric was on the list of possible candidate, but he's simply too expensive & won't join Bayern [Bild] pic.twitter.com/Cbtkrf4XNq

Unatoč tome, novinar Sport1 Florian Plattenberg objavio je kako je Vatreni uzeo stvar u svoje ruke i pokušava isforsirati transfer u Bayern. Plattenberg navodi da Bayern trenutno ne želi dovesti Kramarića za cijenu veću od 30 milijuna eura, no njegovi suigrači navodno tvrde da Kramarić pod svaku cijenu želi otići .

Sada je cijelu situaciju prokomentirao i sam Kramarić koji je istaknuo da je jako sretan u svojem trenutnom klubu, ali priznaje da mu laska interes Bayerna.

“Naravo da razgovaramo o trenutno najboljoj momčadi na svijetu, ali želim reći da sam jako sretan u Hoffenheimu. Ipak, lijepo je čuti da te najbolji klub na svijetu želi dovesti”, izjavio je za Sky.

Andrej Kramarić on the Bayern rumours: "Of course we're talking about the best team in the world right now, but I would also like to say that I'm very happy here. Nevertheless, it's nice to hear that the best club in the world wants to get you" [Sky] pic.twitter.com/e0I4miI5LT

