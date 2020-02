KRAJ PUTA PETRE MARTIĆ U DUBAIJU: Hrvatica propustila prilike i za malo više od dva sata izbacila je nezaustavljva Kazahstanka

Meč je trajao dva sata i 15 minuta

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije uspjela izboriti finale WTA turnira u Dubaiju, iako je u oba seta imala set-loptu. Ona je u petak u polufinalu izgubila od 19. igračice svijeta Kazahstanke Jelene Ribakine sa 6-7 (5), 6-7 (2).

Martić je u prvom setu dva puta imala prednost breaka, kod 5-4 na svom servisu imala je set-loptu, ali je sve to propustila i potom je u tie-breaku izgubila set.

Ribakina u formi

U drugom setu ponovno Martić prva dolazi do prednosti breaka i kod vodstva 3-0 ima šansu da još jednom oduzme servis protivnici, ali opet propušta priliku. Ribakina to koristi i vraća se u igru, upijeva poravnati na 4-4. No, ni Martić ne odustaje, kod vodstva 6-5 ponovno dolazi do set-lopte, ali ovaj puta na servis protivnice. Ribakina se i ovaj puta uspjela izvući i onda je ponovno bila bolja u tie-breaku, te je nakon 2 sata i 15 minuta igre ušla u finale.

Ribakina je u odličnoj formi, u Dubaiju je izbacila pobjednicu Australian Opena Sofiju Kenin i treću tenisačicu svijeta Čehinju Karolinu Pliškovu.

U drugom polufinalu Rumunjka Simona Halep, druga tenisačica svijeta, igrat će protiv Amerikanke Jennifer Brady (WTA-52).