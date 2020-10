KRAJ PRIJELAZNOG ROKA: Mandžukiću u posljednji trenutak propao veliki transfer. Budimir ostaje u Primieri, Halilović bez kluba

U ponedjeljak je zadnji dan prijelaznog roka u većini zemalja, dok se tržište u Hrvatskoj zatvara 18. listopada. Zbog toga je danas zadnja prilika najjačim klubovima da osiguraju željena pojačanja

U većini zemalja, odnosno u “ligi pet”, završio je prijelazni rok.

23:50 – Mandžukiću propao transfer. Hrvatski napadač nije uspio ostvariti transfer u Bešiktaš. Turski mediji pišu kako je Mandžukić tražio dvogodišnji ugovor i 2.5 milijuna eura godišnje plaće uz tri milijuna eura po potpisu ugovora. Međutim, turski klub nije u najboljoj financijskoj situaciji i ta im je plaća bila ipak prevelika, pa su od posla odustali. Dakle, Mandžukić i dalje nema kluba…

23:38 – Gotova je transfer-saga hrvatskog napadača i odnedavno reprezentativca, Ante Budimira. Budimir je mjesecima na izlaznim vratima Mallorce, a klub je svom igraču stvarao ogroman problem nabivši mu ogromnu odštetu od 15 milijuna eura.

Budimir je tjednima tražio novi klub, spominjao se Valladolid, spominjala se Aston Villa i još brojni klubovi, a na kraju je napustio klub i otišao na posudbu u Osasunu.

23:26 – Engleski nogometni velikan Manchester United u posljednjim je satima prijelaznog roka angažirao sjajnog urugvajskog napadača Edisona Cavanija (33) iz Paris Saint-Germaina, te brazilskog braniča Alexa Tellesa (27) iz Porta.

Cavani je posljednjih sedam godina igrao za PSG, a prije toga je nosio dres Napolija, Palerma i Danubija. Urugavajc je za “Crvene vragove” potpisao ugovor na jednu sezonu s mogućnošću produljenja za sljedeću godinu.

U karijeri je postigao 341 pogodak u 556 utakmica, pri čemu rekordnih 200 golova u dresu pariškog kluba. Zabio je i 50 pogodaka u 116 nastupa za Urugvaj.

Momčad s Old Trafforda su pojačali i brazilski branič Alex Telles (27) koji je posljednje četiri godine igrao za Porto, te krilni igrač Atalante Amad Traore (18). Telles je po jednu sezonu proveo i u Galatasarayju, Interu, te brazilskim klubovima Gremiu i Juventudeu.

Redove ManU-a pojačao je i mladi krilni igrač Atalante Amad Traore koji će do siječnja ostati u Bergamu. Klubovi nisu objavili vrijednost transfer, no Sky Sports je objavio kako se radi o 21 milijuna eura odštete, plus 20 milijuna eura u raznim bonusima. United je mladog reprezentativca Obale Bjelokosti pratio tri godine otkako je kao 15-godišnjak stigao u Italiju.

Dodajmo kako je United napustio Chris Smalling koji je preselio u Romu za 15 milijuna eura. Engleski reprezentativac je u Romi proveo i prošlu sezonu na posudbi.

22:40 – Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amer Gojak (23) napustio je redove Dinama i karijeru će nastaviti u talijanskom prvoligašu Torinu, objavili su klubovi.

Gojak seli u Torino na posudbu, a na koncu sezone će otupiti njegov ugovor. Nagađa se kako će “Modri” zaraditi oko šest milijuna eura. Gojak je u Maksimir stigao 2015. iz sarajevskog Olimpika i za Dinamo je upisao 161 službeni nastup i 15 golova, te još 30-tak za Dinamovu B i juniorsku momčad.

Gojak se također, može pohvaliti i sa 12 nastupa i četiri gola za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. On je već šesti igrač koji je napustio Dinamo ovoga ljeta. Prije njega otišli su Nikola Moro, Damian Kadzior, Emir Dilaver, Antonio Marin i Sandro Kulenović, dok je Joško Gvardiol potpisao za RB Leipzig, ali će ostati na posudbi u Dinamu.

Dodajmo i kako je AC Milan objavio kako je sporazumno raskinuo ugovor s Alenom Halilovićem (24) koji je tako postao slobodan igrač. Halilović je stigao u Milano 2018. iz HSV-a, međutim nije se uspio dokazati na San Siru pa je veći dio vremena proveo na posudbama u Standardu i Heereneveenu. Za “Rossonere” je upisao samo tri službena nastupa. Do sada je promijenio već osam klubova, a igrao je i za Dinamo, Barcelonu, Sporting Gijon i Las Palmas.

22:00 – Španjolski nogometni prvoligaš Sevilla u čijim redovima igra Ivan Rakitić, pojačao je redove angažiravši braniča berlinske Herthe Nizozemca Karima Rekika (25), te napadača AZ-a Marokanca Oussama Idrissija (24).

Rekik je za andaluzijski sastav potpisao ugovor na pet godine, nagađa se za 15 milijuna eura odštete. Nizozemac je od 2011. do 2015. bio član Manchester Cityja, no veći dio vremena proveo je na posudbama u Portsmouthu, Blackburnu i PSV-u. Od 2015. do 2017. je bio član Marseillea, a zadnje tri godine je nosio dres berlinskog sastava.

Na Sanchez Pizjuan je stigao i 24-godišnji marokanski napadač Oussama Idrissi potpisavši ugovor do 2025. Marokanac je u 96 nastupa za AZ zabio 37 golova i bio je jedan je od najzaslužnijih igrača što je nizozemski sastav ove sezone izborio nastup u Europskoj ligi u kojoj će igrati u skupini s Rijekom. Srećom, bez opasnog Maroanca.

Prije dolaska u klub iz Alkmaara tri sezone je igrao za Groningen. Sevilla je tijekom ovog prijelaznog roka angažirala ukupno sedam igrača. Redove aktualnog pobjednika Europske lige pojačali su i naš Ivan Rakitić, Suso (Milan), Oscar Rodríguez (Real Madrid), Marcos Acuna (Sporting), te Bono (Girona).

20:20 – Mladi talijanski napadač Federico Chiesa (22) napustio je Fiorentinu i karijeru će nastaviti u redovima talijanskog prvaka Juventusa. Ni “Stara dama” ni “Viole” još nisu službeno potvrdile dogovor, međutim web stranica Serie A pokazuje kako je Juventus prijavio igračev ugovor, što znači da je posao zaključen.

Prema Sky Sportu, talijanski krilni igrač pridružio se Juventusu na posudbi s mogućnošću kupnje za 50 milijuna eura.

Chiesa je cijelu karijeru proveo u Fiorentini, a u 153 nastupa zabio je 34 gola. Juventus je službeno objavio kako je branič Mattia De Sciglio preselio na posudbu u Lyon.

De Sciglio je u Torinu proveo tri sezone, a prije toga je šest godina igrao za Milan. Za Juve je ukupno upisao 62 nastupa i postigao jedan pogodak.

18:35 – Branič engleskog premierligaša Tottenhama Ryan Sessegnon (20) do kraja ove sezone provest će na posudbi u redovima Hoffenheima čiji dres nosi hrvatski napadač Andrej Kramarić.

Sessegnon je prošle sezone stigao u Tottenham iz Fulhama za 30 milijuna eura, ali se nije uspio izboriti za mjesto u prvoj momčadi.

Jose Mourinho na poziciji lijevog braniča ima Bena Daviesa, a prije nekoliko dana je iz Real Madrida doveo Sergia Reguilona pa je postalo jasno kako ne računa na mladog engleskog reprezentativca.

Svoje redove je pojačao i RB Leipzig koji je do kraja sezone iz Rome posudio krilnog igrača Justina Kluiverta (21).

“Siguran sam kako sam napravio dobar potez jer je RB Leipzig sjajna sredina za moj razvoj. Bundesliga je jedna od najboljih svjetskih liga s visokokvalitetnim i uzbudljivim izazovima koji nas očekuju u Ligi prvaka,” kazao je mladi Nizozemac, sin legendarnog nizozemskog napadača Patricka Kluiverta.

Justin je u Romu stigao 2018. iz Ajaxa za 18 milijuna eura.

17:00 – Posljednjeg dana prijelaznog roka europski i njemački nogomenti prvak Bayern Munchen doveo je iz PSG-a kamerunskog napadača Maxima Choupo-Motinga (31), dok je iz Juventusa na posudbu stigao Douglas Costa (30).

Choupo-Moting je za Bayern potpisao ugovor na jednu sezonu, dok Costa također, dolazi na jednu sezonu. Nakon odlazaka Coutinha, Perišića i Thiaga, trener Hansi Flick zatražio je nekoliko pojačanja kako bi nadoknadio njihove odlaske.

Na Allianz Arenu se vraća Douglas Costa koji je 2018. iz Munchena preselio u Juventus. Sada dolazi na jednogodišnju posudbu. Prije njih Bayern je angažirao i krilnog napadača Manchester Cityja Leroya Sanea za 45 milijuna eura, te španjolskog veznjaka Marca Rocu iz Espanyola za devet milijuna eura.

15:01 – Bosanskohercegovački veznjak Amer Gojak nakon pet godina napušta Dinamo i prelazi u redove talijanskog Torina, javlja Calciomercato.Navodno ide na posudbu uz obavezan otkup ugovora na kraju sezone za 6,5 milijuna eura.

TMW – Torino, colpo Amer Gojak: arriva dalla Dinamo Zagabria https://t.co/iQl7X5y2zh — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) October 5, 2020

14:21 – Talijanski nogometni doprvak Inter iz Milana doveo je u svoje redove talijanskog reprezentativnog braniča Mattea Darmiana (30) na jednogodišnju posudbu iz Parme s mogućnosti otkupa njegova ugovora ukoliko se ispune određeni uvjeti.

Darmian je od 2015. do 2019. godine bio član Manchester Uniteda, ali u te četiri sezone je sakupio tek 60 nastupa, da bi u prošloj sezoni bio standardan u Parmi sa 36 utakmica i jednim pogotkom.

13:21 – Nikola Kalinić najvjerojatnije će karijeru nastaviti u Veroni, koju vodi Ivan Jurić. Tako će nakon dvije godine napustiti Atletico Madrid.

11:53 – Izgleda da će Edinson Cavani potpisati za Manchester United. Prema informacijama Fabrizija Romana, sve je dogovoreno. No, ne bi im on trebao biti jedino pojačamnje zadnjeg dana prijelaznog roka.

Edinson Cavani and Alex Telles are both signing their contract as Manchester United players.

Still no agreement with Barcelona for Ousmane Démbélé – #MUFC offering loan, Barça only let him go for a permanent deal. Complicated.

Details also pending for Facundo Pellistri 🔴 #ManUtd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020

Manchester United are now in advanced talks to sign Amad Traoré [2002 top talent] from Atalanta on a permanent deal! Deal collapsed with Parma (after announcement) and Man Utd in talks.

Work permit still pending, deal to be completed now or on next January. 🔴 #MUFC #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020

Edinson Cavani is now signing the first part of his new contract as Manchester United player until June 2022. Agents fee agreed, all details sorted and… here we go confirmed! 🔴 #MUFC #ManUtd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020

11:12 – PSG je osigurao još jedno pojačanje.

DONE DEAL: PSG have confirmed the signing of Danilo Pereira from FC Porto on a season-long loan. — Squawka News (@SquawkaNews) October 5, 2020

10:57 – Trenutačno vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Everton angažirao je 22-godišnjeg braniča Bena Godfreya, dosadašnjeg člana drugoligaša Norwich Cityja, s kojim je potpisao ugovor na pet godina. Prema navodima britanskih medija, vrijednost transfera iznosi oko 25 milijuna funti. Everton je u novu sezonu krenuo s četiri pobjede u prva četiri kola.

9:00 – Iz Italije stižu vijesti da bi se Domagoj Vida mogao pridružiti Romi na zadnji dan prijelaznog roka. Stoper Vatrenih je, izgleda, na rubu iznenađujućeg transfera.

🔥🔥🔥

Vida 1.5m€ İndirime Gitti Diyolar. Eğer Doğruysa Helal Olsun. Adam Gerçekten Oynamak İstiyor Demek ki. Arabistandan 4m€ Civarlarında , Roma ve Lyondan 2.8-3m€ Civarında Teklif Varken Maaşını 2m€ ya Düşürmek Her Yiğidin Harcı Değildir.

Teşekkürler Sarı Kartal#Besiktas pic.twitter.com/yPvA9im2Dt — TekCareBesiktas #Mario (@tekcarebesiktas) October 5, 2020

8.32 – Moise Kean je potpisao za PSG.

8:29 – Očekuje se da će depay danas potpisati za Barcelonu.

Memphis Depay will probably sign for Barcelona, Lyon admit https://t.co/0Qw0809lSd — standardsport (@standardsport) October 5, 2020

8.28 – I United je osigurao novo pojačanje.

Manchester United and Porto have reached an agreement for Alex Telles! Last details to be sorted on next few hours, then medicals and official announcement. Here we go soon! 🔴 #MUFC #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2020

8:28 – Costa se vraća u Bayern.