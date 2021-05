KRAJ PRIČE, CONTE NAPUSTIO INTER: Nerazzuri ostali bez trenera s kojim su pokorili Italiju, otkriveno koliko će mu sada morati platiti

Novi talijanski prvak Inter i njegov trener Antonio Conte raskinuli su ugovor, objavio je dobro upućeni talijanski novinar Fabrizio Romano.

RAZDOR U REDOVIMA PRVAKA: Talijani plasirali senzaciju, Conte odlazi iz Intera, na izlaznim vratima je i Vatreni?

Conte je ove sezone Interu donio naslov nakon dugih 11 godina i prekinuo dominaciju Juventusa, a klub napušta nakon što su predsjednik kluba Steven Zhang i grupa Suning, suvlasnici kluba, obavijestili klupsko vodstvo kako rashode za plaće moraju smanjiti te da od prodaje igrača moraju prikupiti 80 milijuna eura. Contea je to jako razočaralo jer on smatra da su ulaganja u momčad nužna da bi klub bio kompetitivan u Europi i protivio se prodaji ključnih igrača.

Inter will announce in the next hours the separation from Antonio Conte. He’s gonna receive €7m. They decided to part ways because Conte wanted new signings and clear project to win again – Inter need to sell players for €80m profit this summer due to financial situation. 🚨🇮🇹

