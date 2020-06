KRAJ KARIJERE SLAVNOG IRSKOG BORCA: Conor McGregor (ponovno) objavio da se povlači u mirovinu; ‘Kakva je to vožnja bila…’

Poznati MMA borac i bivši UFC-ov prvak, 31-godišnji Conor McGregor, u nedjelju je putem društvenih mreža objavio kako se povlači u mirovinu.

“Bok ljudi, odlučio sam se povuči u mirovinu. Hvala svam svima na čudesnim uspomenama, kakva je ovo vožnja bila! Ovo je fotografija mene sa svojom majkom iz Las Vegasa nakon jedne moje pobjede za svjetski naslov. Mags, izaberi kuću svojih snova, volim te! Sve što poželiš, tvoje je”, napisao je McGregor.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020