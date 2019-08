KOVAČU SE SPREMAJU PROBLEMI: U Bayernovoj svlačionici nalazi se nova tempirana bomba

Trojica nezadovoljnika već su napustila München

Trebalo mu je više od 70 minuta da shvati i uvede ga. Napisala je to supruga Thomasa Müller na Instagramu uz fotografiju na kojoj Kovač daje upute njezinom mužu. Bilo je to lani kada je Bayern odigrao sam 1:1 s Freiburgom.

Müller je godinama bio neizostavni član udarne postave njemačkog giganta, a onda je Kovač učinio nezamislivo. Međutim, do kraja sezone stvari su se smirile, no to ne znači da se slično neće ponoviti. Svjestan je Müller što ga čeka ove sezone nakon što je momčad pojačao Philippe Coutinho. Već je ovog vikenda morao izaći iz igre kako bi ustupio nedovoljno spremnom Brazilcu svoje mjesto. Što će tek biti kada bivša zvijezda Barce dođe na optimalnu razinu.

Borba za mjesto

U ponedjeljak mu je postavljeno pitanje na temu Brazilca i borbe za mjesto u momčadi s njim.

“Očekivao sam to pitanje. Uvijek kada dođe novi igrač normalno je da se samo o njemu priča. Vidjet ćemo u narednim tjednima što će biti. Najvažnije je da imamo momčad koja može odgovoriti na sve izazove. Znam da je zabavno pisati u pojedincima. To je u nogometnu normalno, ali za nas je najbitnije da svaka tri dana na travnjaku imamo top momčad i pobjeđujemo”, kazao je Müller.

Pitanje je hoće li imati ovoliko razumijevanja ako ga Kovač u najvažnijim utakmicama bude ostavljao na klupi. Jamesa Rodrigueza, Matsa Hummelsa, i Renata Sancheza se riješio. Svi su oni redom kritizirali njegovu politiku rotacija, a sada mu prijeti još jedna tempirana bomba.