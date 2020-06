KOVAČIĆU STIŽE NOVO POJAČANJE? Chelsea bi nakon Wernera mogao dovesti još jednog sjajnog igrača, ali ima veliki problem

Nakon što je okvirno dogovorio transfer Leipzigova golgetera Tima Wernera (24), Chelsea je u utrci za još jednim njemačkim nogometašem, a riječ je o veznjaku Bayer Leverkusena Kaiju Havertzu (21), objavili su britanski mediji.

Havertz je ove sezone u svim natjecanjima upisao 15 golova i 8 asistencija, a u nastavku Bundeslige nakon korona-pauze zabio je čak pet golova. Ugovor s Leverkusenom ističe mu u lipnju 2022., a Chelsea nudi njemačkom prvoligašu 80 milijuna eura odštete. No, Bayer Leverkusen traži više, odnosno 100 milijuna eura.

Chelsea are interested in signing Kai Havertz from Bayer Leverkusen this summer, but Leicester left-back Ben Chilwell remains their number 1 target.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 9, 2020