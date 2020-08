KOVAČIĆU STIŽE SLAVNI SUIGRAČ: Jedan od najboljih braniča na svijetu novi je igrač Chelseaja

Tridesetpetogodišnji brazilski branič, jedan od najboljih na toj poziciji u prošlom desetljeću, Thiago Silva novi je igrač engleskog Chelseaja, službeno je potvrđeno.

Silva u Bluese dolazi kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor s francuskim Paris Saint Germainom, čiji je igrač bio punih osam sezona.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020