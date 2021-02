Hrvatski veznjak dobio je veliki prostor u svjetskim medijima

Volim ga. To je jako lagano pitanje – volim ga. Možete ga probuditi u tri ujutro i on će biti na treningu u 3:15, spreman da da sve od sebe i spreman slušati i igrati punom snagom. Moram ga smirivati na treningu da ne radi previše. On je super pouzdan i potpuno otvoren. Užitak je trenirati takvog igrača.

Tako je glasio odgovor trenera Chelseaja Thomasa Tuchela nakon pobjede protiv Newcastle United na pitanje što misli o Mateu Kovačiću.

Hrvatski veznjak procvjetao je odlaskom Franka Lamparda i dobalskom njemačkog stručnjaka. Toliko je oduševio stručnjake i javnost svojom igrom da se o njemu piše i u Madridu, gradu koji je napustio prije dvije godine.

Naime tamošnji dnevni list As posvetio mu je tekst. Zašto je Kovačić tako brzo postao pod Tuchelom postao nezamjenjiv, pitaju se.

Navode kako su igrači poput Matea Kovačića bili glavnim krivcima za probleme koji su se pojavili prije nego je Lampard dobio otkaz.

“Međutim, Kovačić je postao glavni oslonac otkako je stigao Thomas Tuchel”, ističu pa pojašnjavaju.

“Hrvat nema toliko raskošan repertoar dodavanja s kojima je Jorginho blagoslovljen, niti je borben poput Kantea ili kreativan kao Mount. Međutim, njegova kvaliteta u malom prostoru i podcijenjene sposobnosti driblinga je nešto što Kovačić jako efektno koristi. Tuchel je brzo identificirao svog ključnog čovjeka”, naglašava As.

Podsjećaju potom na njegovu statistiku, Kovačić je u Premier ligi ima 34 uspješna driblinga iz 42 pokušaja te je najbolji s učinkom od 81 posto. U ligama petice samo je Marco Verratti bolji od njega. Talijan je s 41 od 49 pokušaja na 83,7 posto uspješnosti.

Ono što Kovačiću nedostaje su golovi. Niti jedan nije postigao u 31 nastupu ove sezone, a nedjeljni derbi s Manchester Unitedom mu je velika prilika da to napravi.