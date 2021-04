West Bromwich Albion je u subotu senzacionalno je kao gost svladao četvrti Chelsea sa 5-2 (2-1). Chelsea je poveo golom Pulišića (27) koji je najbolje reagirao na odbijenu loptu nakon slobodnog udarca Marcosa Alonsa, no samo dvije minute potom dogodio se možda i ključni trenutak utakmice. Iskusni Thiago Silva neoprezno je s dvije noge startao na Yokuslua i to nakon što je igrač gostiju uputio krajnje neopasan udarac prema domaćim vratima, a glavni je sudac Coote opravdano pokazao drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton domaćem stoperu.

KOVAČIĆ JE TOTALNO ZALUDIO ENGLEZE, NAKLONILI MU SE ČAK I NAKON DEBAKLA: ‘On je svjetska klasa, ne zaslužuje kritike’

Preokret se dogodio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Matheus Pereira (45+2, 45+4) doveo WBA u goste da bi u nastavku Robinson (63) i Diagne (68) povisili na 4-1. Mount (71) je nakratko vratio nadu Chelseaju, no Robinson (90+1) je svojim drugim golom potvrdio pobjedu gostiju.

Otkako je Thomas Tuchel zamijenio Franka Lamparda na klupi Chelseaja, plavi sa Stamford Bridgea su u 14 utakmica prije ove primili samo dva gola, da bi im u subotu sastav s dna redoslijeda zabio čak pet. Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea.

Posebno je bio nezadovoljan suđenjem pa su engleski mediji otkrili što je u jednom trenutku u drugom poluvremenu vikao sucu nakon što je dobio žuti zbog prekršaja.

“Srami se. Da, da, bravo. Najgori sudac ikad”, poručio je rekao Kovačić. A s obzirom na ovo što je rekao mogao bi naknadno biti kažnjen.

Mateo Kovacic isn't best pleased with the referee's decision to award a foul there.

"Shame on you. Yeah, yeah, well done. Worst ref ever."

No, čini se da se njim slažu i oni koji su gledali utakmicu.

I don’t blame the red card decision, but on everything else David Coote has been absolutely shocking today.

Anthony Taylor Levels

When the FA don’t want Chelsea to win…

— Tom Overend (@tovers98) April 3, 2021