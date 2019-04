KOVAČIĆ OVO NIJE NITI SANJAO: Real izašao u susret Vatrenom i pronašao način na koji će mu ostvariti veliku želju?

Hrvatski reprezentativac našao se u nezahvalnoj situaciji

Nakon što je Fifa kaznila Chelsea zabranom registriranja novih igrača u iduća dva prijelazna roka budućnost Matea Kovačića postala je neizvjesna. Hrvatski veznjak stigao je na jednogodišnju posudbu u London, a u ugovor između Reala i Chelseaja nije stajala mogućnost otkupa. To je zakompliciralo njegovu situaciju jer propadne li Chelseajeva žalba Kovačić neće moći ostati na Stamford Bridgeu.

Nova posudba

No, kako se čini, postoji način na koji bi Chelsea mogao zaobići Fifu. Engleski The Mirror piše da bi mogli dogovoriti s Realom novu jednogodišnju posudbu. Ističu da je Kraljevski klub već to ponudio Plavima. No, Real se želi osigurati i u ugovor ugraditi obveznu otkupnu klauzulu u visini od 30 milijuna eura. U Madridu navodno inzistiraju da se ovaj ugovor potpiše od 5. svibnja.

To bi moglo predstavljati problem, ali smatra se da je produljenje postojeće posudbe način da se on zaobiđe.

Kovačić želi ostati u Londonu jer nije u planovima Zinedinea Zidane. Unatoč tomu što je u dresu Chelseja nije zabio niti jedan pogodak te je namjestio samo dva trener Maurizio Sarri nedavno je izjavio da bi ga želio zadržati.