KOVAČIĆ OTVORIO DUŠU: Progovorio o budućnosti, a onda je stiglo pitanje o Hazardu i odgovor koji su čekali svi fanovi Reala

Vatreni bi želio ostati na Stamford Bridgeu, za razliku od njegova suigrača kojeg se stalno povezuje s Madridom.

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić ljetos je napustio Santiago Bernabeu te je otišao na jednogodišnju posudbu u londonski Chelsea. U intervjuu za Sky Sports rekao je da taj potez smatra najvažnijim u dosadašnjoj karijeri.

“Jako sam želio da se ovo dogodi. Želio sam doći ovdje. Zahvaljujem svim svojim dosadašnjim klubovima i Chelseaju, koji me silno želio. Uživam i jako mi se sviđa ovdje. Za sada sam sretan. Grad je sjajan, klub je jedan od najboljih na svijetu i imam izvrsne suigrače”, kazao je Kovačič.

Što je s Hazardom?

“Jako poštujem svoj prethodni klub, Real Madrid, ali mogu se zamisliti da ostanem ovdje. No, imam ugovor i to moram poštivati i to ću napraviti. Trenutačno samo svakodnevno želim dati sve najbolje od sebe”, dodao je.

Chelseajev nogometaš Eden Hazard posljednjih se dana povezuje se Real Madridom.

“On je za mene nevjerojatan igrač. Nisam znao da je toliko dobar i vrlo lako može biti jedan od dvojice ili trojice najboljih na svijetu. Pitao me o Realu, ali za sada se radujemo ostatku sjajne sezone i u potpunosti smo koncentrirani na Chelsea. On je fokusiran samo na ovaj klub i da s njim napravi velike stvari”, završio je.