KOVAČIĆ OTKRIO ZAŠTO JE NAPUSTIO REAL MADRID, ZA SVE JE KRIVA JEDNA UTAKMICA: ‘To je bio glavni razlog…’

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić od 2018. godine nosi dres engleskog Chelseaja u kojeg je stigao iz španjolskog giganta Real Madrida.

Kovačić je prošle sezone stigao na posudbu u londonski klub, a u ljetnom prijelaznom roku prošle godine Bluesi su u potpunosti otkupili njegov ugovor i to je bio odličan potez za njegovu karijeru jer Hrvat u Chelseaju briljira, a u Madridu nije imao značajnu minutažu i ulogu u prvoj momčadi.

‘To je nogomet’

Sada je Kovačić u razgovoru za Four Four Two otkrio u kojem je trenutku odlučio napustiti Real.

“Bilo mi je lijepo igrati u momčadi koju vodi Zinedine Zidane, ali mislim da sam zaslužio više prilike. Zaslužio sam igrati u onom trećem finalu Lige prvaka kojeg smo osvojili”, rekao je Kovačić.

“To je bio glavni razlog zašto sam otišao, ali mislim ništa loše. To je nogomet, rastali smo se u normalnim odnosima”, otkrio je Kovačić koji je usporedio Zidanea sa svojim trenerom u Chelseaju Frankom Lampardom.

Lampard poput Zidanea

“Poseban je i maksimalno nas inspirira i po tome je jako sličan Zidaneu”, zaključio je.

Kovačić je bio član Reala od 2015. do 2019. godine, a u Chelsea je otišao u transferu teškom oko 50 milijuna eura, po čemu je hrvatski rekorder.