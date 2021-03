Hrvatski reprezentativac zaradio je pohvale

Londonski Chelsea je deseti put u povijesti, a prvi nakon 2014. izborio mjesto u četvrtfinalu Lige prvaka, nakon što je u uzvratnoj utakmici odigranoj u srijedu na Stamford Bridgeu svladao gostujući Atletico Madrid s 2-0 (1-0) te s ukupnih 3-0 izbacio španjolsku momčad.

KOVAČIĆ JE UNIŠTIO SIMEONEOV ATLETICO: Izašli impresivni podaci o njegovoj igri, nakon ovoga svi mu se mogu nakloniti

Vodeći pogodak postigao je Marokanac Hakim Ziyech u 34. minuti na asistenciju Tima Wernera. Konačnih 2-0 u četvrtoj minuti sučevog dodatka postavio je Emerson, koji je u igru ušao samo nekoliko trenutaka prije. Španjolci su od 82. minute igrali s desetoricom igrača, jer je izravni crveni karton zaslužio Stefan Savić, jer je laktom u prsa udario Ruedigera.

Kovačiću 90 minuta

Mateo Kovačić je odigrao cijelu utakmicu za Chelsea te je svojim nastupom impresionirao navijače, ali i trenera Thomasa Tuchela.

“Po igri nikada ne mogu prosuditi koliko moj igrač ima godina. Kad je Kante na terenu on je kao da imamo pola čovjeka više. Zadovoljstvo ga je trenirati. To mi je veliki dar, toliko pomaže na terenu. Kova i on morali su preuzeti odgovornost danas i znali su da mogu vjerovati jedan drugome. Sve su preuzeli na sebe i napravili su fantastičan posao”, poručio je Tuchel.

A evo koliko je fantastičan bio Kovačić:

Mateo Kovacic’s game by numbers vs Atletico: 100% long ball accuracy

93% pass accuracy

89 touches

10 duels won (most)

5 take-ons (most)

5 final third entries

2 fouls won

1 chance created

1 shot

1 tackle Controlled the midfield. #UCL pic.twitter.com/kxuEIjVcvJ — Squawka Football (@Squawka) March 17, 2021

Očekivano navijači su burno reagirali na nastup Vatrenog. Malo je onih koji mu nisu dali kompliment: ‘Zaslužuje više respekta’, ‘Genije’…

Reakcije s Twittera

My first illustration! Has to be the Croation Professore, Mateo Kovacic who had an absolutely marvelous game last night vs Athletico Madrid! pic.twitter.com/SYIJi2JTuV — Enoch (@Thank_Lampard) March 18, 2021

How press resistant Mateo Kovacic is, isn't talked about enough. Man is so smooth on the turn, damn!!! #CFC — Emerie (@Emie_babie) March 17, 2021

Mateo Kovacic deserves more respect! 😤 pic.twitter.com/HqzYMwyrjz — Talk Chelsea (@talkchelsea) March 18, 2021

Mateo Kovacic is football analysis twitter's favorite midfielder. — Taj (@thajudeen23) March 17, 2021

Mateo Kovacic is a genius! — THE ZULU M.A.F.I.A (@Lindo_Ndlovu04) March 17, 2021

MATEO KOVACIC is a BALLER 🔥 — Jay (@Kgao_Mlangeni) March 17, 2021

Mateo Kovacic will beat any press without breaking sweat. The Elegance 💯 🔥#KTBFFH #CFC — AS3 (@temi_tayo) March 17, 2021

