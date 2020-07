U ovogodišnjem finalu engleskog FA kupa gledat ćemo londonski obračun Chelseaja i Arsenala, nakon što je Chelsea u drugom polufinalu odigranom u nedjelju na Wembleyju s uvjerljivih 3-1 (1-0) svladao Manchester United.

Chelsea je poveo u 11. minuti sučevog dodatka u prvom poluvremenu, a strijelac je iz neposredne blizine bio Olivier Giroud na ubačaj Azpilicuete. U prvoj minuti drugog poluvremena Mount je presjekao dodavanje na 40 metara od gola Uniteda i sam završio akciju udarcem s 20-ak metara, koji je prošao kroz ruke Davida De Gee. U 74. minuti Harry Maguire je nespretnom reakcijom poslao loptu u svoju mrežu za tri gola prednosti ‘plavih’.

Utješni pogodak za Manchester United postigao je Bruno Fernandes iz kaznenog udarca u 85. minuti.

14 – Chelsea have reached their 14th FA Cup final; indeed, only Arsenal (21 including 2019-20) and Manchester United (20) will have made the final on more occasions than the Blues.

