KOVAČIĆ DOBIO NOVOG SUIGRAČA: Chelsea doveo zvijezdu Rennesa; ‘To smo napravili da povećamo konkurenciju’

Francuski vratar Edouard Mendy novo je pojačanje engleskog prvoligaša Chelseaja, u koji stiže iz francuskog Rennesa, javlja BBC.

Trener Bluesa Frank Lampard potvrdio je da je Francuz na liječničkim pregledima u Chelseaju nakon čega bi trebao i službeno biti potvrđen kao novi igrač kluba sa Stamford Bridgea.

Frank Lampard has confirmed that Rennes goalkeeper Edouard Mendy is having a medical at Chelsea.

