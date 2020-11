KOVAČIĆ ASISTIRAO, CHELSEA POBIJEDIO ZA DOLAZAK NA TREĆE MJESTO: Bielsin Leeds pretrpio novi teški poraz

Vatreni je počeo utakmicu u momčadi Chelseaja, a na terenu je bio do 71. minute

Nogometaši Chelseaja u 8. kolu Premier lige kod kuće su dobili Sheffield United sa 4-1, iako su gosti poveli u 9. minuti kada je David McGoldrick zabio petom.

Chelsea je poravnao u 23. minuti nakon odlične asistencije hrvatskog veznjaka Matea Kovačića. On je iz teške situacije povratnom loptom pronašao Tammyja Abrahama, koji zabija za 1-1. Do kraja poluvremena novi pogodak domaćina. Hakim Ziyech je u 34. minuti ubacio na drugu stativu, a Ben Chilwell pogađa za 2-1

I kod trećeg pogotka Chelseaja Ziyech je bio asistent, ali ovaj puta iz prekida. Njegov centaršut s desnog boka glavom je u mrežu pospremio stoper Thiago Silva u 77. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Timo Werner (80). Kovačić je igrao do 71. minute.

Drugi uzastopni poraz Leedsa

Crystal Palace je u subotu kod kuće dobio Leeds sa 4-1, a prva dva pogotka zabili su iz prekida. Nakon kornera u 12. minuti, kojeg je izveo veznjak Eberechi Eze, stoper Scott Dann glavom trese mrežu. Nakon asistencije veznjak Eberechi Eze upisao se i u strijelce, u 22. minuti zabio je iz slobodnog udarca.

Leeds je uspio smanjiti u 27. minuti preko svog najboljeg strijelca Patricka Bamforda, kojemu je to sedmi gol ove sezone. No, pokazalo se da je to bio samo utješni pogodak, jer je Crystal Palace još dva puta zatresao mrežu protivnika. Prvo je Hélder Costa u 42. minuti postigao autogol, a za konačnih 4-1 zabio je Jordan Ayew (70).

Bio je to drugi uzastopni težak poraz Leedsa, koji je u prošlom kolu izgubio od Leicestera, također sa 1-4.