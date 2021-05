KOVAČEVI IGRAČI ODUŠEVILI SVIJET PREKRASNOM GESTOM, A ON UPOZORAVA: Hrvata brine jedna stvar – ‘Mi smo autsajderi i oni su u prednosti, ali…’

Nakon utakmice igrači Monaca su oduševili sve prelijepom gestom

Monaco našeg bivšeg izbornika Nike Kovača je pobijedio četvrtoligaša Rumillyja Vallieresa s 5-1 i pridružio se Paris St Germainu u finalu Francuskog kupa.

Utakmica je počela šokantno jer je u 20. minuti Alexis Peuget doveo Rumilly u vodstvo, no Monaco je potom postigao pet golova za finalni obračun u srijedu na Stade de Franceu.

Golove su za Monaco polučili autogol Arthura Bozona, te golovi Aureliena Tchouamenija, Wissama Bena Yeddera, Cesca Fabregasa i Aleksandra Golovina.

Nakon utakmice igrači Monaca su oduševili sve prelijepom gestom. Naime, priredili su špalir protivničkim igračima i ispratili ih pljeskom. Igrači Vallieresa su to i zaslužili jer su kao četvrtoligaš došli do same završnice kupa.

Un grand bravo et beaucoup de respect pour votre parcours @GfaRumilly. 👏 pic.twitter.com/qZS6I2b1Ka — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 13, 2021

Komentirao ih je i Niko Kovač. “Čestitam protivnicima na ovoj utakmici. Igrali su dobro, pogotovo u prvom poluvremenu. Komplimentirao sam trenera jer je igrati polufinale kupa s klubom iz četvrte lige velik uspjeh. Svaka im čast, odradili su dobar posao. Trener Fatsah Amghar odradio je dobar posao. To sam mu rekao. Trener je kao i ja, znam kako se osjeća, o čemu razmišlja i koliko želi pobijediti. Moramo se držati skupa”, konstatirao je Kovač.

Na koncu je komentirao i finale protiv PSG-a i prisjetio se tom prilikom onog finala s Eintrachtom protiv Bayerna kada je uzeo DFB Kup.

“U prednosti su, imaju više igrača koji su navikli osvajati trofeje i igrati finala. Autsajderi smo, ali možemo pobijediti, kao što sam i s Eintrachtom srušio Bayern”, rekao je Kovač.