KOVAČEV ODLAZAK S KLUPE BAYERN IZAZVAO TOTALNO LUDILO: Kandidata za trenersko mjesto nikad više, spominje se i ime i Pep

Nedavno odlazak hrvatskog stručnjaka Nike Kovača s klupe Bayerna oslobodio je jednu od najpoželjnijih trenerskih pozicija u klupskom nogometu i to će biti razlog zbog kojeg će doći do ludila u trenerskom svijetu. Ustvrdio je to The Athleticov dopisnik David Ornstein.

To ludilo u medijima već traje. Kako se čini Hans Flick će ostati na klupi do kraja sezone, a onda bi Bayren trebao imenovati nekog stalnog trenera. Imena se nižu. The Athletic piše da je Mauricio Pochettino prva meta.

Odlazi s otoka?

“Ako se Spursi odluče rastatati s njim Bayern će učiniti sve da ga dovede”, pišu i naglašavaju da bi se u borbu za Argentincem mogli uključiti i Real Madrid te Manchester United.

Thomas Tuchel i Erik ten Hag, koji glasi kao najveći kandidat, već su se spominjali, a novost je Xabi Alonso. Španjolac je proveo tri godine u Bayernu, a trenutačno je trener B momčadi Real Sociedada.

U nekim krugovima počela se pak pojavljivati priča da bi ova sezone mogla biti posljednja Pepu Guardioli u Manchester Cityju te da nije nemoguće da se vrati u Bayern. Katalonac je zadržao kuću u Münchenu i povremeno tamo putuje te je u ostao dobro povezan s vodstvom kluba.