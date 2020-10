KOVAČEV NASLJEDNIK NAPRAVIO JE STVARNO NEVJEROJATNE STVARI S BAYERNOM: A sada će za to dobiti i veliku nagradu

Njemački Bild otkrio je kome će sve u četvrtak pripasti nagrade na ceremoniji UEFA-e.

UEFA je prije tjedan dana objavila da su Nizozemac Kevin De Bruyne (Manchester City), Poljak Robert Lewandowski (Bayern) i Nijemac Manuel Neuer (Bayern) ušli su u uži izbor za nogometaša sezone, a Bild je u četvrtak otkrio da će ta nagrada pripasti Lewandowskom.

NIJEMCI OTKRILI TKO ĆE BITI UEFIN IGRAČ GODINE: Procurilo je ime dobitnika elitne nagrade

Nagrađen će biti i drugi finalist u izboru za igrača sezone, Bayernov vratar Manuel Neuer koji će biti proglašen najboljim golmanom, a najbolji branič je još jedan igrač Bayerna – Joshua Kimmich.

🚨 BILD have learned from UEFA circles about the results of today's awards:

• Best player: Lewandowski

• Best goalkeeper: Neuer

• Best defender: Kimmich

• Best midfielder: De Bruyne

• Best forward: Lewandowski

• Best coach: Hansi Flick

— Quintuple Winners 🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) October 1, 2020