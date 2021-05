KOVAČEV NASLJEDNIK POSTAJE NOVI NJEMAČKI IZBORNIK: Na klupu ‘Elfa’ stiže odmah nakon Eura

Oliver Bierhoff, direktor njemačke reprezentacije, gotovo je potvrdio u utorak da će Hansi Flick naslijediti Joachima Loewa na mjestu njemačkog izbornika nakon Eura.

“Ne mislim da će odluka biti donesena u sljedećih nekoliko dana, ali volio bih da sve bude riješeno prije Eura (od 11. lipnja do 11. srpnja)”, izjavio je Bierhoff u utorak odgovarajući na pitanje o imenovanju Flicka, koji još uvijek vodi minhenski Bayern.

Reports say Hansi Flick will start working as Germany's head coach after this year's Euros.

The current Bayern Munich coach will be in charge of the national team at the 2022 World Cup in Qatar and the 2024 Euros taking place in Germany. pic.twitter.com/J1KqRzS4jf

