KOVAČ U SREDIŠTU SUKOBA NA VRHU: Legenda spornom izjavom uznemirila prvog čovjeka kluba

Njemački prvak u srijedu navečer igra polufinale Kupa, a par sati pije utakmice stigle glasine o svađi na vrhu

Niko je nevjerojatno pozitivna osoba, jako je obrazovan i komunikativan. Od velike su mu važnosti dobri odnosi u momčadi i uvijek dobro rješava probleme s nama igračima. Poručio je to prije polufinala njemačkog Kupa između Bayerna i Werdera španjolski veznjak Thiago Alcantara.

Hrvatskom stručnjaku trebalo je nekoliko mjeseci kako bi nakon burnog početka mandata na klupi njemačkog prvaka pridobio igrače na svoju stranu.

“Svakom treneru teško je doći u veliki klub poput Bayerna. Ciljevi su visoki baš kao i očekivanja. To je normalno i na to se treba naviknuti. Mi se moramo korak po korak navikavati na trenera i on se mora naviknuti na nas. Samo je potrebno vrijem”, izjavio je veznjak za Spox.

Mora se dokazati

U međuvremenu, Sport Bild objavio je priču prema u kojoj tvrde da je predsjednik Bayerna Uli Honess bio uznemiren nakon što izvršni direktor kluba Kart-Heinz Rummenigge nije htio zagarantirati posao Niki Kovaču nakon što je pomeo Borussiju Dortmund 5-0.

Rummenigge navodno još uvijek nije razgovarao s bivšim hrvatskim izbornikom kako bi mu pojasnio što je mislio. Tada je, podsjetimo, rekao kako nitko nema zagarantiran posao u Bayernu i da se svi moraju dokazati, pokazati što znaju i isporučiti rezultat.