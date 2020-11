Francuski prvoligaš Monaco, kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, želi u svoje redove dovesti 22-godišnjeg srpskog napadača Luku Jovića iz Real Madrida.

Tu informaciju je objavio španjolski Todofichajes i navodi da bi Srbin u Francuskoj imao priliku ponovno oživjeti svoju karijeru koja je u padu nakon što je 2019. godine stigao u Real.

With Ben Yedder looking to leave Monaco, there appears to be a very real chance we could see a Niko x Jović link up again 👀 pic.twitter.com/PF4GZ5em3U

— James (@kovacball) August 3, 2020