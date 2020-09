Dvadesetjednogodišnji portugalski nogometaš Florentino Luis novo je pojačanje francuskog prvoligaša Monaca, kojeg vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, javljaju tamošnji mediji.

Ofenzivni veznjak Luis u Kneževinu dolazi na posudbu iz Benfice za dva milijuna eura, a u ugovoru ne postoji mogućnost da nakon toga Monaco otkupi njegov ugovor.

Benfica midfielder Florentino Luis is closing in on a loan move to Monaco, reports A Bola.

Monaco will pay €2 million for the right to loan the 21-year-old, with the Ligue 1 side not holding a purchase option.pic.twitter.com/pVNy15zaK8

