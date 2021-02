KOVAČ SVIMA OTKRIO JEDNU OD NAJVEĆIH TAJNI DANAŠNJEG NOGOMETA: Potopio PSG, srušio rekord i rekao kako zaustaviti najboljeg igrača svijeta

U derbiju 26. kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco, koji vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, je na Parku prinčeva pobijedio PSG s 2-0 ostvarivši prvu pobjedu u Parizu nakon ožujka 2016. Bila je to savršena predstava momčadi iz Kneževine. Kovač je u potpunosti nadigrao i zaustavio pariške zvijezde koje prvi put u posljednjih 13 susreta nisu postigle niti jedan pogodak na utakmici.

Nakon što je u utorak projurio preko Camp Noua porazivši Barcelonu s 4-1, PSG je doživio bolno prizemljenje upisavši prvi domaći poraz od Monaca nakon ožujka 2016. kada je također izgubio s 0-2. Golove za osmu pobjedu Monaca u posljednjih devet kola zabili su Sofiane Diop (6) i Guillermo Maripan (51).

Kovač i njegov Monaco uspjeli su, usput rečeno, srušiti rekord star deset godina. Oni su prva momčad još od sezone 2011./12. koja je uspjela dva puta svladati PSG u jednoj sezoni, a tada je to uspjelo tek Nancyju.

⚠️ | QUICK STAT

AS Monaco have just become the first team to complete a league double over PSG since Nancy did the same in the 2011/2012 Ligue 1 season.

A fantastic achievement for Niko Kovač and his troops.#PSGASM pic.twitter.com/gua53zPABc

— SofaScore (@SofaScoreINT) February 21, 2021