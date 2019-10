KOVAČ STAO PRED NOVINARE I KIPIO OD BIJESA: Hrvat odgovorio na kritike s vrha i očitao lekciju svima: ‘Ne mogu to razumjeti’

Njemački medij neprestano napadaju hrvatskog stručnjaka

Ovo izdanje koje smo danas pokazali neće nas odvesti do konačnog cilja ove sezone. U subotu nije bilo dobro, dosta je šansi potrošeno, ali sad je bilo bolje. Ipak smo tri gola zabili. No imam osjećaj, po mom mišljenju, da smo malo previše bezbrižni. A to bi s vremenom moglo dovesti do problema. Ako ovako budemo nastavili igrati, opet ćemo prosipati bodove u Bundesligi. Imamo dosta sreće jer unatoč našim lošim igrama nedostaje nam samo jedan bod od vrha tablice.

Tu je poruku Karl–Heinz Rummenigge poslao igračima i stručnom stožeru nakon pobjede nad Olympiakosom u Ligi prvaka. Milosti za Niku Kovača i društvo nije imao niti Hasan Salihamidžić.

“Imamo devet bodova i to je pozitivno. Teška pobjeda, prepuna emocija. Ali igra mora biti bolja. Vidi se da želimo igrati, ali i da neke stvari nisu u redu, da nam ne ide. Ne kontroliramo sredinu terena, lopta se sporo kreće i ne možemo igrati svoju igru”, poručio je Braco.

Traži respekt

Bayern je u subotu domaćin Unionu iz Berlina i povodom toga Kovač je stao pred novinare i progovorio o ovim kritikama.

“Kad je govorio o bezbrižnosti, svi znamo na koga je mislio. Svi očekuju pobjede i lijep nogomet. To i mi očekujemo, ali ne možete uvijek igrati lijep nogomet. Najvažniji je dobas rezultat”, kazao je Kovač i nastavio.

“Tek je osmo kolo, a već se raspravlja o budućnosti trenera. Nije tako samo u Bayernu, nego i u drugim klubovima. Govorimo o respektu, ali ovo nema veze s time. Momčad Luciena Favrea (trener Borussije) ima isto bodova koliko i mi, izgubili su jednu utakmicu u Ligi prvaka, ali već se spominju imena mojih mogućih nasljednika. Ne mogu to razumjeti. To traže i navijači? Ponekad se manjina prikazuje kao većina. Morate biti oprezni. Razgovaram sa šefovima. Ovi napadi dolaze izvana tako da sam opušten. Ono što sam prošao u zadnjih godinu dana pomaže mi da se nosim sa svime”, poručio je ljutiti Kovač.