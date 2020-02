Vinkovčanin Miroslav Tanjga, koji je nogometni karijeru započeo u tamošnjem Dinamu, za koji je igrao od 1984. do 1988., kada je prešao u Vojvodinu, a nakon toga u Crvenu Zvezdu, otvorio je dušu za srpski Telegraf. Povod intervjua bila je bitka s bolešću njegovog kuma i bliskog prijatelja Siniše Mihajlovića, kojem trenutačno asistent u Bologni. No, ovim putem srpski je stručnjak dao svoje mišljenje zašto je Niko Kovač dobio otkaz u Bayernu.

“Niko Kovač je moj dobar prijatelj, igrali smo u Herthi dugo i rekao mi je baš nedavno: ‘Znaš kako Miro, Njemačka se promijenila. Ja jesam Hrvat, ali sam rođen u Njemačkoj. Više sam Nijemac nego Hrvat, ali svaki put kad u posljednje vrijeme o meni pišu, potenciraju da sam Hrvat i ja sam za njih stranac. Iako sam ovdje rođen.’ Tako ti je i ovdje u Italiji, možeš biti što hoćeš, ali si stranac uvijek“, rekao i nastavio.

“Nejasno mi je sve to, odeš u London i daš im sedam komada, onda se desi ono… Mislim da su pogriješili, nisu imali sluha i strpljenja s njim, mlad je trener ipak. On je čistio momčad, želio je napraviti novi kolektiv i da to traje. Međutim, oni su sve željeli preko noći“, dodao je.

“Klubovi poput Reala, Cityja i Barce ulažu puno. Bayern ima novca da uloži koliko i oni, ali oni to ne žele. Ne žele probijati svoje plafone i limite. No, kad im se namjesti momčad mogu puno toga. Nogomet je teška priča, nekada možeš kupiti deset igrača i promašiti s njih osam, a nekad kupiš samo tri i sa svima pogodiš”, završio je ovu temu.