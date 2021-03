Nogometaši Monaca, koje predvodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, izborili su plasman u osminu finala francuskog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili Nicu s 2-0. Golove za pobjedu momčadi iz Kneževine zabili su Kevin Volland (30) i Ruben Aguilar (87).

NOGOMETNI KOMANDOS NIKO KOVAČ: Kako je hrvatski trener odjednom uspio preporoditi bespomoćni Monaco?

Ovom pobjedom Kovač se upisao u povijest kluba. Bila mu je to 19. pobjeda u 30 utakmica ove sezone što je 63% uspješnosti. U povijesti Monaca samo je jedan trener ostvario bolji omjer u prvih 30 utakmica na klupi. Riječ je o Angelu Grizzettiju, koji je u sezoni 1952.-1953. imao 67,5% uspješnosti.

Niko Kovac has won 19 of his 30 matches in all competitions at Monaco – in club history, only 1 coach has a better % win rate (with a minimum of 30 matches) than Kovac's 63.3%. Angelo Grizzetti, who was coach from 1952 to 1953: 67.5% – via @Statsdufoot.

