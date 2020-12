KOVAČ IZGUBIO DRUGI PUT ZAREDOM: Marseille srušio Monaco, Ćaleta Car odigrao cijelu utakmicu

Hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car odigrao je čitav susret za Marseiile koji je u susretu 14. kola francuskog nogometnog prvenstva kao domaćin svladao Monaco, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, sa 2-1 (2-0).

Marseille je u samom otvaranju utakmice stigao do prednosti od 2-0, prvo je Thauvin (5) zabio na asistenciju Benedetta, a onda je i Benedetto (13) pogodio na asistenciju Thauvina.

We pushed hard in search of an equaliser until the end but it just wasn't to be. The hosts take the points. #OMASM pic.twitter.com/ZPQGMQyygm

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) December 12, 2020