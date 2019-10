KOVAČ POKAZAO ZUBE I REKAO ŠTO MISLI O LEGENDI: Stigla furiozna reakcija, bijesna zvijezda napušta München?

Kad se činilo da se lanjska bura smirila, pojavio se novi problem

Otkako je Philippe Coutinho u Bayern došao i potom zauzeo mjesto u početnoj momčadi njemački su se medije pitali što će biti s Thomasom Mülleorm. Nakon što se riješio najvećih nezadovoljnika iz prošle sezone Jamesa Rodrigueza i Renata Sanchesa hrvatskom stručnjaku Niki Kovaču ostao je još samo jedan. Klupska legenda pala je u drugi plan i samo se čekala njegova reakcija. I čini se da je ona došla. Sport Bild tvrdi da Müller želi u siječnju napustiti München.

“Müller je u subotu petu utakmicu u nizu započeo s klupe zbog čega osjeća manjak zahvalnosti u klubu zbog čega po prvi put razmišlja o odlasku”, piše Sport Bild.

DEruga opcija

Njegov ugovor vrijedi do ljeta 2021. i do sada nikada nije postojala sumnja da ga neće odraditi do kraja. Međutim, na promjenu razmišljanja navela ga je navodno i Kovačeva izjava u kojoj mu je poručio da će dobiti minutažu ako bude potrebe.

Nijemci navode da su ga te riječi navele na razmišljanje da Kovač u njemu vidi spasonosno rješenje samo u slučaju neke nepredviđene situacije, poput ozljeda i slično, a to napadač nije spreman prihvatiti.

Prošlog ljeta Inter je pokazao interes za njega, prije toga Liverpool i Arsenal, dok ga je 2015. Van Gaal htio dovesti u Manchester United. No, Müller je uvijek osjećao zahvalnost prema Bayernu i nije htio otići, a to bi se uskoro moglo promijeniti.

U međuvremenu, čovjek zbog kojeg je Nijemac pao u drugi plan sipa pohvale na Kovačev račun.

“On je top trener i sjajna osoba. Veliki je radnik, otvorena je i imamo odličan odnos. Sretan sam što me trenira”, poručo je Coutinho putem Sport Bilda.