KOVAČ ODGOVORIO HEJTERIMA I POSLAO IM JASNU PORUKU: ‘Nikada to nisam napravio niti namjeravam’

Pred hrvatskim stručnjakom ključna je utakmica teške sezone

U subotu je na rasporedu veliki rasplet njemačke lige. Bayern u posljednjem kolu dočekuje Eintracht i pobjedom ima priliku osvojiti naslov prvaka. Hrvatski stručnjak za tu utakmicu ne računa na Jamesa Rodrigueza i Manuela Neuera. To je otkrio na konferenciji za novinare u kojoj je progovorio u svojoj sudbini.

“Ne zanimaju me spekulacije i glasine. U subotu imamo priliku osvojiti naslov i u potpunosti sam usredotočen sna to. Ugovor mi vrijedi još dvije godine. Želim ga odraditi do kraja i radujem se izazovima koji su ispred nas. Jako smo napredovali od jeseni. Upisali smo puno pobjeda i samo dva poraza. Od Leverkusena i Liverpoola”, kazao je Kovač.

Pitanja o njegovom kraju nisu tu stala. O mogućnosti da se bliži kraj njegove ere u Bayernu rekao je sljedeće.

“Ako ne budem tu nastavit ću živjeti kao i prije. Ovo radim iz užitka, a ne novca. Želim osvojiti naslov. Nikada u životu nisam odustajao niti ću to napraviti”, poručio je Kovač. Progovorio je potom o oproštaju Robbena i Riberyja.

Prva godina u Bayernu

“Šteta što odlaze. Volio bih da sam ih imao kad su imali 25, a ne 35. Neću vam otkriti tko će od njih igrati u subotu. Ostavit ću vas malo u magli”, dodao je.

Potom je progovorio o prvoj godini u Bayernu.

“Puno toga sam naučio i shvatio sam koliko je teško ostati čovjek. Ljudi su jako komplicirana vrsta. Mislim da to znate. Kad međusobno razgovaramo treba postojati granica ispod koje se ne ide. Koja je to granica? Očekujem da se ljudi prema meni odnose kao ja prema njima. Svijet mora biti bolji. Puno je drugih trenera i igrača koji s prošli slično. Moramo pokazati više empatije. Stvari se brzo zaboravljaju”, kazao je bivši izbornik.