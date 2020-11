U derbiju 11. kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, velikim je preokretom kao domaćin svladao Paris SG sa 3-2 (0-2).

KOVAČEV MONACO ČUDESNIM PREOKRETOM SRUŠIO PSG: Gubio je 2:0 pa ‘razmontirao’ Parižane

Parižani su dominirali prvim poluvremenom te poveli 2-0 golovima Mbappea (15, 37-11m), a usto su im još poništena dva gola zbog malih zaleđa. Kovač je u nastavak utakmice krenuo s veteranom Fabregasom koji se pokazao kao ključni čovjek za preokreet. On je bio začetnik obje akcije iz kojih je Volland (52, 65) postigao pogotke za poravnanje da bi upravo Frabregas (84-11m) iz kaznenog udarca nakon prekršaja Dialla osigurao potpuni preokret.

🔥 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 🔥

Oh yessss !!! 2-0 down at the break, our boys have turned it around for a memorable win. SUPERB 👏 #ASMPSG pic.twitter.com/PsarT7HBUG

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) November 20, 2020