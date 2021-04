Legendarni Vatreni trenutačno se bori za naslov francuskog prvaka

Bivši hrvatski izbornik i trener Monaca, Niko Kovač, osvrnuo se na razbolje kada je sjedio na klupi Bayerna. S Bavarcima je u prvoj sezoni na klupi osvojio prvenstvo i Kup i Superkup, ali loš star u drugu sezonu koštao ga je posla. Kovač je u intervjuu za L’Equipe Mag rekao kako je jedna od prvih stvari koju je naučio u Münchenu su imena igrača.

“I B momčadi. Kada radite u klubu poput Bayerna, reprezentativci se kasno vraćaju s reprezentativnih okupljanja i trebamo ljude koji mogu sudjelovati na treninzima. Znati kako se zovu je znak poštovanja. Istu stvar sam pokušao ovdje, čak i ako mi francuski nije jači. Trebalo mi je dva tjedna da sve polovim, čak i nadimke”, rekao je Kovač.

Potom je odgovorio na pitanje je li teže uspjeti u Bayernu nego u Monacu.

Različiti kriteriji

“Što je uspjeh? Može se to tumačiti na različite načine. Tu je to da smo u Europi sljedeće sezone, da treniram mlade igrače i da se borim za naslov. U Münchenu je drugačije. Tamo je važnije osvajati naslove nego stvarati mlade igrače. Iako je Covid-19 izmiješao karte, svi pokušaju smanjiti plaće i uložiti u mlade ljude. Kada sam bio u tamo, Bayern je morao pobjeđivati, i to je to”, kazao je.

Puno se govori o tome kako je Bayernova svlačionica najzahtjevnija u Europu.

“Tako je to u deset najboljih europskih momčadi. Svlačionice prepune iskustva, igrači sa sjajnim statusom i velikim ugovorima. Sjajan igrač nije problem, ali imati takva 22 u svlačionici, usredotočena na sebe, sa željom da pokažu svoje kvalitete i da budu starteri u momčad… Kvalitetni su, nije to problem, ali može ih igrati samo 11, pa možete zamisliti kako se osjeća ostalih 11”, pojasnio je.

“Je li Bayern došao prerano u mojoj karijeri? To je dobro pitanje… Kada je pravi trenutak? Ne možete planirati svoj profesionalni život na ovaj način. Bio sam izbornik s 42 godine, je li to prerano? Ne. Ako se ukaže prilika, morate ići. Kada sam bio igrač, shvatio sam da se prilike nisu ukazale dva puta. Bila je dobra odluka biti trener Bayerna, jer sam puno naučio, a iskustvo nije baš besplatno, a i osvojili smo tri naslova (Bundesliga, kup, Superkup), nije bilo loše”, završio je.