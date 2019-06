KOVAČ IZDAO NAREDBU SALIHAMIDŽIĆU: Hrvatski stručnjak jasno mu dao do znanja kojeg igrača hoće ne ispuni li mu najveću želju

Bivši izbornik slaže momčad za iduću sezonu

Hasan Salihamidžić užurbano radi na dolasku novih igrača u Bayern. Njemački prvak odlučio je ovog ljeta rekordnu svotu novaca potrošiti na pojačanja. Pred nikom Kovačem težak je posao jer se obnova i izgradnja momčadi ne smiju osjetiti na rezultatima.

Arjen Robben i Franck Ribery ostavili su ogromnu rupu, a klub su napustili i Rafinha te Mats Hummels. Očekuje se da bi i Jerome Boateng mogao krenuti njihovim stopama.

Bayern je do sada iskrcao rekordnih 80 milijuna eura za Lucasa Hernadeza, te 40 za Benjamina Pavarda. Riječ je o dvojici braniča, ali Kovač želi dodatno snažiti i napad.

Sane prioritet

Leroy Sane apsolutni im je prioritet i to su dali do znanja. Ako ne uspiju uvjeriti napadača Manchester Cityja da im se priključi, alternativa je, javlja njemački Sky, Timo Werner. Njegov transfer ovog ljeta ovisi upravo o Saneu. Kovač navodno u Werneru vidi dodatnu opciju na krilni pozicijama ili zamjenu za Roberta Lewndowskog. On bi hrvatskom stručnjaku omogućio da u idućoj sezoni malo više odmara Poljaka i sačuva ga za najvažnije utakmice.

Leipzigov napadač lani je u 37 nastupa u svim natjecanjima upisao 19 golova i deset asistencija.