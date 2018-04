KOVAČ GLAVNI KANDIDAT ZA TRENERA BAYERNA: ‘Veliki je profesionalac, sjajan trener, donio bi nove ideje u München’

Hrvatski stručnjak postao je u dvije godine cijenjen trener u Njemačkoj.

Hoće li bivši izbornik Hrvatske Niko Kovač postati trener Bayerna? Pitanje je to koje je preokupiralo njemačke medije. Jer, nakon što im je odbijenicu poslao Thomas Tuchel nekadašnji kapetan vatrenih postao je prvi kandidat za preuzimanje velikana.

Sportski direktor kluba i nekadašnji Kovačev suigrač Hasan Salihamidžić priznao je da je već razgovarao s Kovačem. O svemu se srijedu i on očitovao.

Hasan Salihamidzic: "I had some discussions with Niko Kovac." #FCBayern [SPORTBILD] 🤔 pic.twitter.com/DBzubklitI — Home Bayern (@HomeBayern___) April 4, 2018

“Puno se stvari događa u nogometu. Ne znam što će biti sutra. Kako trenutno stvari stoje Eintrachtov sam trener do 2019”, rekao je Kovač.

Sportski direktor Fredi Bobic također se osvrnuo na ovu priču.

“Ne želim sudjelovati u ovoj igri. Nemam nikakvu želja, umara me to”, rekao je i poručio kako klubu ne trebaju takve priče u ključnom dijelu sezone.

Klupska legenda Karl-Heinz Körbe u razgovoru za Frankfurter Allgemeine dala je svoj pogled na nastalu situaciju.

Eintracht: Kein Kontakt von Bayern zu Trainer Kovac https://t.co/NMj0XGuVba pic.twitter.com/YgXxCHj1kM — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) April 5, 2018

“Ako Bayern napravi pritisak, Kovač bi se mogao predomišljati. Moguće je da Bayern dođe i kaže: ‘Niko, stvarno te želimo i platit ćemo Eintrachtu odštetu od tri, četiri milijuna eura’. On bi se uklopio tamo, a da ja vodim Bayern, izabrao bih ga za trenera. On je veliki profesionalac, sjajan trener, donio bi nove ideje u München i siguran sam da bi tamo ostavio traga. Odlazak Kovača za nas bi bila apsolutna katastrofa. On i sportski direktor Fredi Bobic nose čitavi projekt. Niko zna kako se nositi s Boatengom i Antom Rebićem, a to nije lako”, rekao je među ostalim.

Kovač je sjeo na klupu Eintrachta prije dvije godine. Njegova momčad trenutno je šesta u Bundesligi i još je u utrci za Ligu prvaka.