KOVAČ DOČEKAN OVACIJAMA U BERLINU: Navijači Bayerna opet skandirali hrvatskom stručnjaku

To mu je veliko priznanje nakon sezone pune poteškoća

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač napokon može malo odahnuti. Nakon što je zaradio ovacije navijača nakon posljednjeg kola Bundeslige isto se dogodilo i uoči finala njemačkog Kupa između Bayerna i Leipziga. Prije početka utakmice tribine su skandirale njegovo ime i pokazale da ga i dalje žele na klupi.

Satisfakcija

Velika je to satisfakcija hrvatskom stručnjaku nakon svih poteškoća koje je imao tijekom cijele sezone. Iz tjedna u tjedan se pisalo da će dobiti otkaz, međutim, to je sada iza njega. Čak mu je i Karl-Heinz Rummenigge pokazao palac gore što je velika stvar jer je on bio njegov najveći kritičar.

