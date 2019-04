KOVAČ DOBIO OZBILJNO UPOZORENJE SA SAMOG VRHA: ‘To se iduće sezone ne smije ponoviti’

Bivši hrvatski izbornik pod ogromnim je pritiskom

Iako je u drugom dijelu sezone uhvatio konce i vratio Bayern na vrh ljestvice i uveo ga u finale njemačkog Kupa, hrvatski stručnjak Niko Kovač još uvijek nije uspio pridobiti izvršnog direktora Karl-Heinzea Rummeniggea na svoju stra. Legenda mu zamjera rano ispadanje iz Lige prvaka i, kako se čini, ostane li na klupi nakon ljeta njegova budućnost u klubu ovisit će prvenstveno o rezultatu u tom natjecanju.

KOVAČ KIPIO OD BIJESA U NÜRNBERGU: ‘Ovo je ludo, pogledajte što se dogodilo u posljednjih pet minuta i što se dogodilo jučer’

“Ne osjećam euforiju jer još uvijek nismo ništa osvojili. Još uvijek imamo vrlo zahtjevne utakmice u Bundesligi i finale Kupa protiv momčadi koju smatram najmanje trećom najjačom u Njemačkoj – Leipzig”, kazao je.

Bolan remi

Dodao je da je vodstvo kluba ove sezone posebno uznemirio remi s Düsseldorfom na domaćem terenu u prvom dijelu sezone.

“Nakon toga bili smo peti, a takvo nešto si ne možemo priuštiti. S našim budžetom moramo u kontinuitetu nastupati u Ligi prvaka. To je bilo negativno iskustvo s pravim posljedicama”, kazao je te je progovorio o jednoj od bolnijih tema u Münchenu ove godine.

“Iduće godine ne smijemo si dozvoliti tako rano ispadanje iz Lige prvaka. To nam je donijelo financijsku štetu i još nam je više naštetilo imidžu. Također i Bundesligi. Iduće godine to se ne smije opet ponoviti”, rekao je i tako dao do znanja što očekuje od Kovača.

Prokomentirao je potom još jednom ispadanje od Liverpoola.

Kontinuitet na klupi

“Rano ispadanja iz Lige prvaka bio nam je stvarno velik udarac. Imali smo dobar rezultat iz prve utakmice, a onda smo u uzvratu odigrali kukavički i bezdušno. Da smo protiv Liverpoola odigrali na način na koji smo razbili Borussiju 5-0, možda bi sada mi bili s Barcelonom u polufinalu”, rekao je Rummenigge.

Upitan je hoće li Kovač dočekati kraj njegova mandata na klupi.

“Meni je ostalo još dvije i pol godine. Svi mi ovdje želimo kontinuitet na klupi jer kad god smo ga imali to su bila uspješna vremena. To i njemu želim. Njegov ugovor vrijedi do 2021. Namjerno sam u nedavnom intervjuu rekao da svi u Bayernu moraju isporučiti rezultat. Ovdje vlada pritisak i tako je uvijek bilo i Bayernu”, završi jer azgovor za Bild.