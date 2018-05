KOVAČ DOBIO JASNU PORUKU IZ BAYERNA: Hrvatu neće biti dopušteno ono što je bilo Guardioli i Ancelottiju

Više ne žele doživljavati scene iz nedavne prošlosti.

Hrvatski stručnjak Niko Kovač u Bayernu neće imati privilegije poput njegovih prethodnika Carla Ancelottija i Pepa Guardiole. Jasno je to dao do znanja sportski direktor kluba Hasan Salihamidžić. Progovorio je on o viziji Bayerna u intervjuu za Süddeutchen Zeitung gdje je istaknuo da više ne žele doživljavati scene kao u vrijeme gore nevedenog dvojca.

“Želim da naš stručni stožer i osoblje budu zaštićeni. Naši liječnici, fizioterapeuti, kondicijski treneri, video analitičari i ostali. Branit ću ih svim silama i pazit ću da nijedan novi trener u budućnosti ne umaršira u klub s deset svojih ljudi i da prihvati postulate koji vladaju u Bayernu”, kazao je legendarno bek.

Incident

“Kondicijski trener kojega je doveo Ancelotti uhvaćen je kako puši na balkonu. To se ne smije događati. Mi se bavimo sportom ovdje i moramo se u skladu s tim ponašati, a ne da mu ured smrdi po dimu”, istaknuo je.

Ispričao je i kako je želja predsjednika Ullija Hoeness bila ostanak na klupi Juppa Heynckesa, ali da je on znao da to nije realno.

“Da je ostao, bio bi to raj za nas, ali morao sam početi pregovarati s drugim kandidatima”, rekao je Salihamidžić.

Za kraj je poručio da je protiv suludih transfera, odnosno onih preko 100 milijuna eura.

“Ako zaista želimo nekog igrača, a on košta 80-90 milijuna, jednom ćemo morati napraviti taj korak. Real može kupiti Neymara bez problema. Mi moramo biti drugačiji. Moramo planirati dugoročno i drugačije od nekih klubova koji mogu reagirati na dobar nastup nekog igrača na Svjetskom ili Europskom prvenstvu”, završio je.