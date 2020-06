KOVAČU STIGAO HLADAN TUŠ: ‘Imat ćemo istu ekipu trenera i sljedeću sezonu. Želimo ići u napad’

Njemačkog prvoligaša Borussiju Dortmund će i sljedeće sezone voditi Lucien Favre, potvrdio je u četvrtak Michael Zorc, sportski direktor kluba.

“Imat ćemo istu ekipu trenera i sljedeću sezonu. Želimo ići u napad”, izjavio je Zorc prije zadnje utakmice Borussije na domaćem terenu protiv Hoffenheima u subotu.

