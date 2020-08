KOVAČ DAO PRVI INTERVJU KAO TRENER MONACA I POSLAO SNAŽNU PORUKU: ‘Neću biti prijatelj s igračima, ali…’

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač prije desetak dana stigao je na klupu francuskog prvoligaša Monaca, s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

KOVAČ SE TOTALNO RASPIŠTOLJIO: Tek je sjeo na klupu Monaca i već je krenuo u lov na zvučna imena. Evo koga sve dovodi

Otkako je Kovač sjeo na klupu bivšeg prvaka Francuske, taj se klub povezuje s transferima nekih poznatih nogometaša, a sada je hrvatski strateg dao L’Equipeu prvi intervju kao trener Monaca.

Kako bi Francuzima opisao svoj trenerski stil, Kovač je rekao sjedeće:

“Ja vjerujem u pravilo da strijelci donose pobjede u utakmicama, ali obrane osvajaju naslove. Vidio sam da je Monaco prošle sezone u 28 utakmica primio 44 gola, a Reims koji je bio šesta momčad na ljestvici primio je samo 21 i to je ključna stvar. No, mi želimo igrati i ofenzivno, brzo i agresivno.”

Kovač je Francuzima objasnio da je osoba koja je duboko posvećena nogometu te rekao kakav je njegov odnos s igračima.

Niko Kovač on his time at Bayern: "If you don't play, you're unhappy. And if you're a star and you don't play, you're very unhappy and the pressure on the coach is bigger. It's not easy to manage, but we were there to win titles and we won three" [@lequipe] pic.twitter.com/PqWqOo1cwV

